Lunaparkta bir gencin öldüğü ''Sıfır yer çekimi'' faciası kamerası
Edirne’de bir lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' adlı eğlence aletinden fırlayarak yaşamını yitiren 29 yaşındaki S.Ç.’nin görüntüleri ortaya çıktı.
Edirne, Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir lunaparkta dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Eğlenmek için "Sıfır yer çekimi" isimli alete binen 29 yaşındaki S.Ç., cihazın hızla döndüğü sırada yerinden fırlayarak feci şekilde can verdi.
Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde, aletin yüksek hızla dönmeye başladığı sırada S.Ç.'nin emniyet tertibatından kurtulup dışarı doğru savrulduğu görüldü.
Talihsiz gencin fırladıktan sonra kafasını sert bir şekilde direğe çarparak yere düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
Çevredekilerin büyük korku yaşadığı olay sonrası lunapark çalışanları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.