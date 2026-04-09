Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Edirne'de akşam saatlerinde bir lunaparkta yaşanan feci kaza yürekleri dağladı. "Sıfır Yer Çekimi" adlı oyun aletinden metrelerce yüksekten düşen 29 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi.
Lunapark çalışanları, bir kişinin 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düştüğünü gördü.
İhbar üzerine lunaparka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan S.Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
