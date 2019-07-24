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  3. 24 Temmuz 2019 09:36

Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?

Emekli, memur, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek. Peki kim ne kadar maaş farkı alacak ? İşte o liste...

Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu.

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Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?

Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak.

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Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?

2.3 MİLYON KİŞİ ALACAK
Posta Gazetesi'nin haberine göre, memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz’da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5’i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti.

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Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün bir açıklama yaparak 2.3 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin zam farkının 25 Temmuz’da yani yarın yatacağını duyurdu.

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