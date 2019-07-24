Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?
Emekli, memur, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek. Peki kim ne kadar maaş farkı alacak ? İşte o liste...
12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu.
Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak.
2.3 MİLYON KİŞİ ALACAK
Posta Gazetesi'nin haberine göre, memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz’da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5’i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti.