Maaş farkları yarın hesaplarda ! Kim ne kadar alacak ?

2.3 MİLYON KİŞİ ALACAK

Posta Gazetesi'nin haberine göre, memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz’da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5’i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti.