Maaşlar 150 bin TL'ye kadar çıkınca, Afganistan'dan asgari ücretli işçi ithal ettik!
Türkiye’de hayvancılık sektörünün en büyük yarası olan "çoban bulamama" sorunu için Erzincan’da tarihi bir adım atıldı. Aylık 150 bin liraya kadar çıkan fahiş ücretler nedeniyle üretim yapamaz hale gelen besiciler için Çalışma Bakanlığı Afganistan’dan asgari ücretle çalışacak çoban getirtti...
Erzincan’da hayvancılık sektöründeki iş gücü krizine çözüm için Türkiye’de bir ilk hayata geçirildi. Yüksek maaş talepleri nedeniyle çoban bulamayan üreticiler, bakanlık onayıyla Afganistan’dan getirilen sigortalı çobanlarla el sıkıştı.
Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın merkezi Erzincan’da üreticiler, son yıllarda aylık 70 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen çoban ücretleri nedeniyle büyük bir ekonomik darboğaza girmişti. Sektörü durma noktasına getiren bu maliyet krizine karşı girişimciler Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yeni bir model başlattı.
Uygulama kapsamında Afganistan’dan yasal izinlerle getirilen iş gücü, Türkiye’deki sistemle entegre edildi. Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden resmi sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile asgari ücret üzerinden sözleşme imzalayarak görevine başladı. Bu adım, Türkiye'de hayvancılıkta "ithal çoban" dönemini resmen ve yasal zeminde başlatan ilk örnek oldu.
Yüksek maliyetler yüzünden hayvanlarını satma noktasına geldiklerini belirten üreticiler, uygulamanın sektör için can suyu olduğunu ifade ediyor.