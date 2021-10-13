Maaşlar 7 bin liradan başlıyor! Bu sektörde çalışacak 1 milyon kişi aranıyor
Pandemiyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektöründe şirket sayısının 350 bine ulaşması bekleniyor. Lojistik sektörü de dahil bu alanda çalışmak için en az 1 milyon kişiye ihtiyaç var. Maaşlar, 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı yüzde 12,1. Bu oran 15-24 yaş grubunda ise yüzde 22,7 seviyesinde. Yeni mezun gençlerin çoğu iş bulmakta zorlanıyor, iş bulanlar ise düşük maaşlarla çalışmayı kabul ediyor.
Öte yandan bazı sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye’de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.
Yeni şirketler açılıyor
Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, E-ticaretin Davos’u olarak kabul edilen World Ecommerce Forum, 21 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek.
Sektörü buluşturacak forum öncesinde uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart’tan Türkiye’deki e-ticaret sektörü hakkında bilgi verdi.