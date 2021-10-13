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  4. Maaşlar 7 bin liradan başlıyor! Bu sektörde çalışacak 1 milyon kişi aranıyor

Maaşlar 7 bin liradan başlıyor! Bu sektörde çalışacak 1 milyon kişi aranıyor

Pandemiyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektöründe şirket sayısının 350 bine ulaşması bekleniyor. Lojistik sektörü de dahil bu alanda çalışmak için en az 1 milyon kişiye ihtiyaç var. Maaşlar, 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı yüzde 12,1. Bu oran 15-24 yaş grubunda ise yüzde 22,7 seviyesinde. Yeni mezun gençlerin çoğu iş bulmakta zorlanıyor, iş bulanlar ise düşük maaşlarla çalışmayı kabul ediyor. 

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Öte yandan bazı sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye’de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

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Yeni şirketler açılıyor
Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, E-ticaretin Davos’u olarak kabul edilen World Ecommerce Forum, 21 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek. 

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Sektörü buluşturacak forum öncesinde uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart’tan Türkiye’deki e-ticaret sektörü hakkında bilgi verdi. 

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