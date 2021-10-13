Maaşlar 7 bin liradan başlıyor! Bu sektörde çalışacak 1 milyon kişi aranıyor

Öte yandan bazı sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle birlikte dünyada ve Türkiye’de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye’de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Bu nedenle insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişiye ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.