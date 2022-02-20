Maaşlara 3600 ek gösterge zammı! Hangi memurlar yararlanacak? İşte merak edilen her şey
Milyonlarca kamu çalışanının dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. İkinci toplantının tarihi 16 Mart olarak açıklandı. Peki düzenlemeden kimler yararlanacak? Maaşlara nasıl etki edecek? İşte 3600 ek göstergede son durum...
Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. Alternatif taslaklara göre tüm unvanlar değerlendirilip hiyerarşik yapıya göre ek göstergeler artacak. Memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek
Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında şunları söyledi: Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleşecek.
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.