Macaristan'da ''bıçak kemiğe dayandı'' diyerek protesto başlatıldı

Aylardır uygulanan önlemler paketine göre Macaristan'da tüm restoranlar, bar ve kafeler işyeri içinde hizmet sunamıyorlar. Sadece evlere paket servisi için izin alabilen bu işyerleri bu hizmeti de ancak akşam saat 19:00'a kadar verebiliyorlar. Çünkü saat 20:00'den itibaren yine önlemler paketine göre tüm ülkede sokağa çıkma yasağı başlıyor.



