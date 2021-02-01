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  3. 01 Şubat 2021 18:52

Macaristan'da ''bıçak kemiğe dayandı'' diyerek protesto başlatıldı

Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri, aylardır yürürlükte olan kısıtlamalara karşı protestolar başladı.

Macaristan'da ''bıçak kemiğe dayandı'' diyerek protesto başlatıldı

Son zamanlarda bu tür protestolar sadece başkent Budapeşte'de değil, ülkenin diğer bazı şehirlerinde de görülmeye başlandı.

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Macaristan'da ''bıçak kemiğe dayandı'' diyerek protesto başlatıldı

Aylardır uygulanan önlemler paketine göre Macaristan'da tüm restoranlar, bar ve kafeler işyeri içinde hizmet sunamıyorlar. Sadece evlere paket servisi için izin alabilen bu işyerleri bu hizmeti de ancak akşam saat 19:00'a kadar verebiliyorlar. Çünkü saat 20:00'den itibaren yine önlemler paketine göre tüm ülkede sokağa çıkma yasağı başlıyor.

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Macaristan'da ''bıçak kemiğe dayandı'' diyerek protesto başlatıldı

Restoran sahipleri ise bu koşullarda işyerlerini ayakta tutma güçleri kalmadığını, devletin kendilerine yeterli maddi destek vermediğini ve bu durumda da ailelerinin ekmek kapısı olan işyerlerini "yasağa rağmen" açmaktan başka çareleri kalmadığını söylüyorlar. Sektör temsilcilerine göre artık "Bıçak kemiğe dayandı".

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Macaristan'da ''bıçak kemiğe dayandı'' diyerek protesto başlatıldı

Hükümet ise önlemlere sıkı bir şekilde devam etme yanlısı. Hükümet Sözcüsü ve Devlet Bakanı Gergely Gulyas tek çarenin bir an önce halkın önemli bir kısmının aşılanması olduğunu ve o noktaya ulaşıncaya kadar da hizmet sektörü işyerlerine maalesef faaliyet izni verilmeyeceğini söyledi.

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