Macera tutkunları buraya akın ediyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkunu yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona yetişkin 7, öğrenci ise 3,5 liraya giriş yapıyor. 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren sudan halat yardımıyla geçiyor.
Turistler, burada küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor.
Dik yamaçlar arasında yolculuk yapanlar, kanyon çıkışında rafting, zipline ve bungee jumping gibi aktivitelere de katılabiliyor. Kanyon ziyaretini tamamlayanlar dönüş yolunda yer alan bölge halkının açtığı işletmelerden yerel ürünler satın alabiliyor, yemek ve kar şerbetinden tatma fırsatı buluyor.