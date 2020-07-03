SON DAKİKA
İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI - TAM LİSTE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Temmuz 2020 09:41

Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla vatandaşlar akşam saatlerinde caddelere ve parklara akın etti. 

1/ 8
Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Akşam saatlerinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

2/ 8
Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Maçka Demokrasi Parkı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının takmadığı görüldü. 

3/ 8
Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Öte yandan Maçka Parkı'nda görevli polis ve bekçiler parkta devriye atarken, maske takmayanlara uyarılarda bulundu.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM