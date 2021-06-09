Macron'a tokat atan saldırganın evinden çıkanlar şoke etti
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan saldırganın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyaret için gittiği Drome'da kalabalığı selamlarken tokat yemesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Macron'a tokat atarak dünya gündemine oturan saldırganın kimliği ise çok geçmeden ortaya çıktı. Meğer saldırgan Hitler hayranıymış.
Macron'un Drome gezisi normal başlamıştı, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.
Kameraların kayıtta olduğu anlarda Fransız Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı bir erkek bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat attı, saldırıyı kimse beklemiyordu.
Yakın korumalar hemen Emmanuel Macron'u geri çekti, saldırgan ve bir kişi daha gözaltına alındı. Olay sırasında çekilen görüntülerde, "Kahrolsun Macronizm" sloganı duyuldu.