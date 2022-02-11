Macron'u alay konusu yapan uzun masanın sırrı çözüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşme esnasında oturulan uzun masa, dünya gündeminde yankı bulmuştu.

Macron ve Putin'in Ukrayna krizini tartışmak için 4 metre uzunluğundaki masada oturmalarının nedeni ise belli oldu.