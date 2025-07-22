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Maden ocağında korkutan olay: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Zongluldak'ta maden ocağında metan gazı püskürmesi nedeniyle 5 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler de tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Maden ocağında korkutan olay: 5 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Olay, saat 11.00 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağının eksi 630 kodunda meydana geldi. Çalışma yapıldığı sırada maden duvarı arkasındaki metan gazı püskürdü. 

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Maden ocağında korkutan olay: 5 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Cihazların da alarm vermesiyle bölgede çalışan 5 madenciye çalıştıkları yeri tahliye etme emri verildi. Bu sırada yapılan ihbarla maden ocağına TTK Tahlisiye, AFAD, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Maden ocağında korkutan olay: 5 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

TEDBİR AMAÇLI TÜM İŞÇİLER ÇIKARTILDI

Gaz püskürmesinin olduğu bölgedeki madencilere önce temiz hava verildi, ardından da kuyu başına yürüyen işçiler, asansörlerle yüzeye çıktı. Gazın püskürdüğü bölgede çalışan 5 işçi ambulanslarla tedbir amaçlı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Maden ocağında korkutan olay: 5 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

İşçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken maden ocağındaki diğer işçiler de tedbir amaçlı yüzeye çıkartıldı.

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