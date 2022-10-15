Madencilere kahreden veda! Babasına son kez dokundu
Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor.
Bartın'da son yılların en büyük maden kazalarından biri meydana geldi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.
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Patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk oluşturdu.
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Kimlik tespitleri yapılan maden şehitleri yakınlarına teslim ediliyor.
Cenaze nakil araçlarına konulan işçilerin naaşları, cenaze namazının kılınacağı camilere götürülüyor.
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