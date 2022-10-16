Madencilere son veda: 2 yaşındaki kızın babasını gösterdiği kare yürek dağladı
Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlandı.
Bartın'da son yılların en büyük maden kazalarından biri meydana geldi.
1 / 20
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki grizu patlaması sonucu 41 işçi yaşamını yitirdi.
2 / 20
Maden faciasında yaşamını yitiren işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor.
3 / 20
Patlamada hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün, Ahatlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte bazı partilerin genel başkanları ve yardımcıları da cenazeye katıldı.
4 / 20