Madencilere son veda: 2 yaşındaki kızın babasını gösterdiği kare yürek dağladı

Patlamada hayatını kaybeden Şaban Yıldırım, Mehmet Bulut ve Okan Akgün, Ahatlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte bazı partilerin genel başkanları ve yardımcıları da cenazeye katıldı.