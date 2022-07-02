Madımak Katliamı’nın 29. yılı... Madımak'ta neler oldu, dava nasıl kapatıldı?

Neler oldu, dava nasıl kapatıldı?

2 Temmuz 1993, Türkiye kamuoyunun hafızasına bir katliam tarihi olarak kazındı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerden oluşan bir grup, dört günlük şenlik programına katılmak için o günlerde Sivas’a gitti. 1 Temmuz’da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de yazar Aziz Nesin’di. Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci de kente gidenler arasındaydı. Grubun en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise folklor gösterisi için Sivas’a giden 12 yaşındaki Koray Kaya’ydı

