Madımak Katliamı’nın 29. yılı... Madımak'ta neler oldu, dava nasıl kapatıldı?
Madımak'ta 2 Temmuz 1993 günü 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisinin hayatına kast edenlerden 33’ü müebbet hapis cezası almıştı. 2012’de zaman aşımına uğrayan davada 8 sanık kurtuldu...
Türkiye tarihinin kara lekesi 'Sivas Katliamı' 29 yılın ardından da unutulmadı. 2 Temmuz 1993'te gericilerin Madımak Oteli'ne saldırmasıyla, Metin Altıok, Behçet Aysan, Uğur Kaynar, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin, Asım Bezirci, Edibe Sulari ve Asaf Koçak ile birlikte 33 aydın, sanatçı, şair, yazar ve halk ozanı hayatını kaybederken 12 yaşındaki Koray Kaya ile 15 yaşındaki Menekşe Kaya da otelden çıkamadı.
O gün sanatçı ve şairlerden oluşan bir grup, Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas’a gitti. Aziz Nesin, Behçet Aysan, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci de grubun içindeydi. Katliamdan hemen önce kentte bir bildiri dağıtılmış, Aziz Nesin’in yazısı ve Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” kitabından bahsedilerek Nesin hedef gösterilmişti.
2 Temmuz günü cuma namazının ardından yürüyüş başladı. Laiklik karşıtı sloganlar atan grup, “Halk Ozanları” heykelini yıktı. Kalabalık kısa sürede 10 bin kişiye ulaştı. Önce Madımak Oteli önündeki araçlar ateşe verildi, sonra da otelin içinde yangın çıkarıldı. Polis ve asker olaylara müdahalede gecikip yetersiz kalınca 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisi, 2 de saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Aziz Nesin, itfaiyenin yangın merdiveninden inerek hayatta kalabildi.
Neler oldu, dava nasıl kapatıldı?
2 Temmuz 1993, Türkiye kamuoyunun hafızasına bir katliam tarihi olarak kazındı. Aydınlar, sanatçılar ve şairlerden oluşan bir grup, dört günlük şenlik programına katılmak için o günlerde Sivas’a gitti. 1 Temmuz’da şenliğin açılışında konuşanlardan biri de yazar Aziz Nesin’di. Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci de kente gidenler arasındaydı. Grubun en yaşlısı 66 yaşındaki Asım Bezirci, en genci ise folklor gösterisi için Sivas’a giden 12 yaşındaki Koray Kaya’ydı