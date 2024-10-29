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Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu

Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede ameliyata alındı.

Kaynak: İHA
Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu - Resim: 1

Olay, Kars merkez İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

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Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu - Resim: 2

Plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan maganda kurşunlarından birisi kaldırımda arabasıyla oynayan 6 yaşındaki M.P.E.'yi isabet etti. Olay gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ev sağlık ekibi sevk edildi.

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Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu - Resim: 3

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.P.E. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde ise çocuğun oynadığı akülü arabası kaldı.

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Maganda kurşunu 6 yaşındaki çocuğu vurdu - Resim: 4

Öte yandan, polis otomobille olay yerinden kaçan bir işyerini kurşunlayan ve bir çocuğun yaralanmasına sebep olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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