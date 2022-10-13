Mağarada bulunan insan kemiklerinin gizemi çözüldü! İşkenceyle öldürmüşler

Yaklaşık bin yıl önce ritüeller ile tanrıya kurban edilen kişilerin dişlerinde bulunan pamuktan yapılmış mavi ipler üzerine çalışma yapan bilim insanları, mavi rengin o dönem yaşayan insanlar için kutsal bir renk olduğunu, bu nedenle yağmur tanrısına kurban edilmeden önce kurbanların ağızlarının mavi iple bir süre bağlandıklarını söyledi.