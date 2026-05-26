Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı

Tayland’ın ödüllü dalgıç ekibi desteğe katıldı

Komşu ülke Tayland’dan yaklaşık 24 kişilik uzman mağara dalgıç ekibinin, Laoslu yetkililerin çağrısı üzerine kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi. Ekipte, 2018’de Tayland’da 12 çocuğun kurtarıldığı ve dünya gündemine oturan "Tham Luang Mağarası" operasyonunda görev alan dalgıçların da yer aldığı ifade edildi.



Taylandlı kurtarma ekipleri dün yaptıkları ilk dalışın ardından verdikleri ifadede, mağaranın bazı bölümlerinin yalnızca sürünerek geçilebilecek kadar dar olduğunu açıkladı. Operasyona katılan dalgıçlar, suyla dolu geçitlerde ilerlemekte büyük zorluk yaşandığını belirtirken, bazı noktalarda mağara içindeki geçitlerin yaklaşık 50 santimetreye kadar daraldığını ifade etti. Kurtarma ekipleri çamurla dolan alanları temizleyerek mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalıştı.

Operasyonda jeneratörler, yüksek kapasiteli su pompaları, hava destek sistemleri ve yaşam tespit cihazlarının kullanıldığı belirtildi.