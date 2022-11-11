Mağaza kabininde cinsel ilişki skandalı: Dört kişiyi cinsel ilişkiye girerken görünce şoke oldu

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Grohn’un şikayeti üzerine olayı araştırdıklarını dile getiren bir polis sözcüsü, “North Lakes alışveriş merkezinde dört kişinin uygunsuz davranışta bulunulduğunun bildirilmesinin ardından soruşturmalar sürüyor.Polis, raporla ilgili daha fazla araştırma yapmak için alışveriş merkezinin yönetimi ve güvenlik ekipleriyle birlikte çalışıyor” denildi.