Mağazada ''bedava'' izdihamı ! Birbirlerini ezdiler
Antalya’da bir mağazanın açılışında "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.
Ayrılan bedava halı ve paspasların yanı sıra indirimli ürünleri almak isteyenler arasında kavga çıktı. İzdiham karşısında görevliler” Kadın ölüyor, yeter, sakin olun” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İzdihamda telefonu ve ayakkabısını kaybedenler bile oldu.
Kepez ilçesinde açılışı yapılacak olan bir halı mağazası, günler öncesinden halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini broşür ve camlara astığı ilanlarla duyurdu. “İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas” dağıtılacağını duyan vatandaşlar soğuk havaya rağmen mağaza önünde toplandı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar arasında bebekleri ile gelenler de oldu. 10.00 olarak duyurulan açılış saatine yaklaşıldıkça kalabalık daha da arttı. Mağaza içindeki 8 personel dakikalar kala son hazırlıklarını yaptı. Otomatik kapının açılmasıyla içeriye giren vatandaşlar, izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.
"Altta kaldılar"
Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezildi. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Çıkan bazı kavgalar ise güçlükle yatıştırıldı. İzdiham karşısında görevliler” Kadın ölüyor, yeter, sakin olun” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İzdihamda telefonu ve ayakkabısını kaybedenler bile oldu.