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  3. 27 Aralık 2019 09:41

Mağazada şoke eden görüntüler !

Hawaii'de bir mağazada çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Mağaza çalışanının hırsızı durdurmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Mağazada şoke eden görüntüler !

Sosyal medyada salı günü paylaşılan bir video gündem yarattı. @exshayts adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler viral oldu.

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Mağazada şoke eden görüntüler !

Akılalmaz olay, tatil cenneti Hawaii'nin Honolulu şehrindeki Waimalu bölgesinde bir mağazada meydana geldi.

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Mağazada şoke eden görüntüler !

Dükkanda görevli bir kadın olası bir hırsızlığı önlemek için tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koydu.

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Mağazada şoke eden görüntüler !

Mağaza çalışanının isminin Summer Tapasa-Sataraka olduğu açıklandı. Genç kadının iddiasına göre aynı hırsız daha önce de mağazaya gelmişti.

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