Mağazada şoke eden görüntüler !
Hawaii'de bir mağazada çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Mağaza çalışanının hırsızı durdurmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.
Sosyal medyada salı günü paylaşılan bir video gündem yarattı. @exshayts adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler viral oldu.
Akılalmaz olay, tatil cenneti Hawaii'nin Honolulu şehrindeki Waimalu bölgesinde bir mağazada meydana geldi.
Dükkanda görevli bir kadın olası bir hırsızlığı önlemek için tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koydu.