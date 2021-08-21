Mağdurların sayısı her geçen gün artıyor... Sosyal medya gelen bu linke dikkat!

Ünal, “Bu sosyal medya paylaşımları; yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucunda insanların merhamet ve yardım etme isteğini tetikleyici mesajlar şeklinde, kullanmakta oldukları bazı uygulamaların telif haklarını ödemedikleri için cezai işleme tabii tutulacaklarına dair korkutucu mesajlar şeklinde, bazı ünlü marka sahibi işletmelerin kuruluş yıl dönümleri kapsamında başvuracak belli sayıda insana ödül verileceği şeklinde ya da ödediğimiz bazı harcamalardaki vergilerin iade edileceği şeklinde olabilmektedir. Bu mesajların ortak noktasını paylaşım linki içermeleri oluşturmaktadır. Bu mesajlardan herhangi birini alan insanların çoğu maalesef bu bilgilere inanmakta ve hemen az önce belirttiğimiz linklere tıklamaktadırlar. Bu link aracılığıyla kötü amaçlı kişiler; sizi oluşturulan sahte sitelere yönlendirilmekte, size ait kimlik numarası, banka hesap numarası, bankacılık şifreleriniz gibi çeşitli kişisel verilerinizi yine size girdirmektedirler. Bu şekilde kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan kötü amaçlı bu kişilerle paylaşılmış olmaktadır” dedi.