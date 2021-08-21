Mağdurların sayısı her geçen gün artıyor... Sosyal medya gelen bu linke dikkat!
Sosyal medya platformu Instagram’ı kullanarak sahte destek hesabı üzerinden kullanıcılara link gönderilmesi ile ele geçirilen hesapların sayısı gittikçe artıyor. Linke tıklayanların hesapları o an çalınırken, coin şirketine yatırım yapıldığı ve bu yatırımı 4’e, 5’e hatta 10’a katladıklarını gösteren dekontlar da paylaşılarak kişinin takipçilerine de ulaşılıyor.
Konuyla ilgili endişe duyanlar vatandaşlar ise gözlerini siber güvenlik uzmanları ve bankalara çevirirken, hukuki boyut da merak konusu oldu. Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Naci Ünal, Bilişim Hukuku Uzmanı Oğulcan Doğan kullanıcılara uyarılarda bulundu, Türkiye Bankacılar Birliği (TBB) ise bankaların güvenlik çalışmalarına dair yazılı bir açıklama yaptı.
GÖZLER SİBER GÜVENLİK UZMANLARINA ÇEVRİLDİ
Son zamanlarda sahte Instagram destek hesabından kullanıcılara ‘topluluk kurallarının ihlali, telif hakları’ içerikli mesajlar atılmaya başladı. Mesajda yer alan linke tıklayanların sosyal medya hesapları ele geçirilerek, bir coin şirketine para yatırdıkları ve yatırdıkları paranın 4-5 katını kazandığını gösteren banka dekontunun paylaşımı yapılması üzerine gözler siber güvenlik uzmanlarına ve bankalara çevrildi. Sosyal medya hesapları çalınan kişilerin bir kısmından yüklü miktarda para çekilirken, şirket sahibi olduğu iddia edilen Koray adlı kişinin, kullanıcının takip ettiği kişilere de aynı şirkete yatırım yapmaları için mesaj attığı ve işlemlerle ilgili bilgi verdiği görüldü.
İNSANLARIN ZAAFLARINA UYGUN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR
Sosyal medya uygulamalarını kullanırken farkında olarak veya olmayarak yapılan paylaşımlarla, beğenilerle, yorumlarla kişisel anlamda veri paylaşımında bulunulduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Naci Ünal, paylaşılan bu verileri analiz eden kötü amaçlı kişilerin, bu paylaşımları yapan insanların; korkuları, endişeleri, açgözlülükleri, merakları, başkalarına yardım etme isteği gibi kişilik profillerini çıkarabildiğini söyledi. Ünal, bu kişilerin çeşitli sosyal medya uygulamaları, cep telefonu mesajı, e-posta mesajı, hatta doğrudan telefonla arayıp zaaflarına uygun olacak paylaşımlarda bulunabildiklerini kaydetti.
Ünal, “Bu sosyal medya paylaşımları; yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucunda insanların merhamet ve yardım etme isteğini tetikleyici mesajlar şeklinde, kullanmakta oldukları bazı uygulamaların telif haklarını ödemedikleri için cezai işleme tabii tutulacaklarına dair korkutucu mesajlar şeklinde, bazı ünlü marka sahibi işletmelerin kuruluş yıl dönümleri kapsamında başvuracak belli sayıda insana ödül verileceği şeklinde ya da ödediğimiz bazı harcamalardaki vergilerin iade edileceği şeklinde olabilmektedir. Bu mesajların ortak noktasını paylaşım linki içermeleri oluşturmaktadır. Bu mesajlardan herhangi birini alan insanların çoğu maalesef bu bilgilere inanmakta ve hemen az önce belirttiğimiz linklere tıklamaktadırlar. Bu link aracılığıyla kötü amaçlı kişiler; sizi oluşturulan sahte sitelere yönlendirilmekte, size ait kimlik numarası, banka hesap numarası, bankacılık şifreleriniz gibi çeşitli kişisel verilerinizi yine size girdirmektedirler. Bu şekilde kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan kötü amaçlı bu kişilerle paylaşılmış olmaktadır” dedi.