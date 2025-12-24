Mahalle bakkalından mide bulandıran bir rezalet çıktı

Şanlıurfa'da hlk ve çevre sağlığını korumak adına denetim faaliyetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Beykapısı Mahallesi'ndeki bir bakkalda yaptığı denetimlerde şoke eden görüntüler ortaya çıktı.