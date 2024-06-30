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Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar

Mardin'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece yarısı büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşlar büyük bir korku yaşarken patlama anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA
Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar - Resim: 1

 Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan el yapımı patlayıcıların gece saatlerinde mahalle içerisinde patlamasıyla vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar - Resim: 2

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.

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Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar - Resim: 3

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

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Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar - Resim: 4

Olay ile ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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