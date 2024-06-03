Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu

Beykoz Çubuklu Mahallesi sakinleri, yaklaşık 30 yıl önce kendi imkanlarıyla Engürübağ Camii, imam hatip okulu, Kur'an kursu lojmanı yapmaya başladı ve büyük bir bölümünü tamamladı. Mahalleli ekonomik nedenlerle inşaat sürecini tamamlayamayınca finans arayışına girdi. İddiaya göre, finans kaynağı sağlayan, 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaat, imam hatip okulu ve kuran kursu olarak planlanan yeri öğrenci yurdu olarak kullanmaya başladı. Lojmanda da yine bu cemaate ait olan yurttaki personel ve görevliler kalmaya başladı.