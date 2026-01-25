Mahallede doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi
Kırıkkale'de bulvar üzerinde iş makinesi yürütülen kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ'a ait doğalgaz hattı zarar gördü.
Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Müdahale sırasında itfaiye personeli H.G.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Olayın ardından tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğal gaz akışı kesildi.
