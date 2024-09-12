Mahalleye yıldırım düştü, vatandaşlar sokağa döküldü

İtfaiye ekipleri yangına hem merdivenle hem de apartmanın içinden müdahale etmeye başladı. Bu esnada çatıda bulunan kazanın patlaması sonucunda yangın tüm çatıya yayıldı. Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat mücadele etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler, çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kül olurken, 4. katta bulunan dairenin de bir kısmı hasar gördü.