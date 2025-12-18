Mahkemede kan donduran sözler: ''Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür''
Burdur'un Bucak ilçesinde damadı D.T.'yi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan A.Ş.'nin yargılandığı davada dinlenen D.T.'nin babası Ş.T., ''A.Ş. daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü'' dedi.
Olay, 20 Ağustos'ta Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi. D.T. ile kayınpederi A.Ş. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.Ş., tüfekle D.T.'ye ateş açtı. Ambulansla götürülen D.T.'nin yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T., hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan A.Ş., Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası D.T.'nin cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.
'UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRMAZSANIZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM'
Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık A.Ş., D.T.'nin babası Ş.T., annesi Ü.T., eşi H.T. ile taraf avukatları katıldı. A.Ş., savunmasında, "10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı. Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla TIR aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti" dedi.
'TÜFEĞİ BOĞAZIMA DAYADI'
Damadının olay günü TIR'da kaynak yapmak için evdeki elektrikten hat çektiğini, beyaz eşyalar bozulduğu için ev elektriğiyle kaynak yapmasını istemediğini, damadının ise 'İstediğimi yaparım, kanı bozuk. Bugün seni öldüreceğim, canını alacağım' dediğini öne süren Ş., "Kafama elindeki tüfeğin dipçiğiyle 3- 4 defa vurdu. Tüfeği boğazıma dayadı. Boğuşma sırasında nasıl olduysa tüfek elime geçti. Komşular araya girdi. Korkutmak amacıyla 1 el ayaklarına, 3- 4 el de havaya ateş ettim. 112'yi aradım. Polis geldi, tüfeği teslim ettim" diye konuştu.
'BİLEREK VE TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ'
D.T.'nin babası Ş.T. ise "A.Ş., yalan söylüyor. Oğlumu tasarlayarak öldürdü. Oğlum mayıs ayında kaza yaptıktan sonra işin içinden çıkamadı. 'Başka işte çalış' dedim. A.Ş. daha önce bana 'Oğlunu öldüreceğim, buradan cenazesini götüreceksin' demişti. Olay günü de 'Oğlunu öldürdüm. Gel cenazeni götür' dedi. Bilerek ve tasarlayarak öldürdü. Tüfek, oğlumun değildi. Kayınpederine aitti" dedi. Anne Ü.T., şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini anlattı.