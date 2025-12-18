Mahkemede kan donduran sözler: ''Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür''

'UZAKLAŞTIRMAYI KALDIRMAZSANIZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM'

Olayla ilgili Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık A.Ş., D.T.'nin babası Ş.T., annesi Ü.T., eşi H.T. ile taraf avukatları katıldı. A.Ş., savunmasında, "10 sene önce görücü usulü evlendiler. İyi bir çocuktu ancak bir süre sonra çalışmamaya başladı. Kiradan kurtardım, kendi evim vardı, ona oturdular. Katiyen çalışmıyordu. Eviyle çoluk çocuğuyla ilgilenmiyordu. Boş geziyordu. Belediyede işe başlattım, 10 gün çalıştı, ayrıldı. Çimento fabrikasında işe başlattım, 2 ay çalıştı bıraktı. Babasıyla TIR aldılar. Her yere borç takmaya başladı. Babasını aradım, 'Davranışları normal değil, gidişatı iyi değil, doktora götürün' dedim. Kızıma, 'Sizi öldüreceğim' dediği için uzaklaştırma kararı aldırdım. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsanız sizi öldürürüm, yaşatmam' dedi. Kızım boşanmak istediğini söyledi. 'Kızım düzenin bozulmasın' dedim. Benim söylememle devam etti" dedi.