Mahkemede karşı karşıya gelmişlerdi, duruşma sonrası aracıyla hepsini ezdi

Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı.