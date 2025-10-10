  1. Anasayfa
  Mahkemede karşı karşıya gelmişlerdi, duruşma sonrası aracıyla hepsini ezdi!

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Aracını 3 kişinin üzerine süren şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Mahkemede karşı karşıya gelmişlerdi, duruşma sonrası aracıyla hepsini ezdi - Resim: 1

Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı. 

Mahkemede karşı karşıya gelmişlerdi, duruşma sonrası aracıyla hepsini ezdi - Resim: 2

O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü.

Mahkemede karşı karşıya gelmişlerdi, duruşma sonrası aracıyla hepsini ezdi - Resim: 3

 Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı.

Mahkemede karşı karşıya gelmişlerdi, duruşma sonrası aracıyla hepsini ezdi - Resim: 4

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

