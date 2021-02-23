Mahkemeden maaş promosyonları için emsal karar
İzmir'de faaliyet gösteren bir güvenlik şirketi, 2012 yılında yabancı sermayeli bir bankayla maaş geçiş promosyonu sözleşmesi yaptı. 700'ün üzerinde personel çalıştırma zorunluluğu bulunan güvenlik şirketi ile banka arasında 125 bin liralık anlaşma yapıldı.
İzmir'de faaliyet gösteren bir güvenlik şirketi, 2012 yılında yabancı sermayeli bir bankayla maaş geçiş promosyonu sözleşmesi yaptı. 700'ün üzerinde personel çalıştırma zorunluluğu bulunan güvenlik şirketi ile banka arasında 125 bin liralık anlaşma yapıldı.
Bir süre sonra güvenlik şirketinin personel sayısı 700'ün altına düştü ancak banka maaş ödemelerine devam etti. 40 ay boyunca yapılan anlaşmaya itiraz etmeyen banka, sözleşmenin bitmesine 1 ay kala güvenlik şirketine dava açarak, 125 bin liralık promosyonun iadesini istedi.
İstanbul 12'nci Asliye Ticaret Mahkemesi ise, 'davacı bankanın anlaşmaya göre 700 personelin altına düşen güvenlik şirketine karşı anlaşmanın feshine sessiz kalarak kazanç sağlamaya devam etmesi ve anlaşmanın bitmesine 1 ay kala fesih için mahkemeye başvurmasından ötürü güven kurumu olmasına rağmen dürüstlük ilesine aykırı davrandığını' bildirerek, davayı reddetti. İstinaf mahkemesince de yerinde bulunan karar, Yargıtay tarafından onandı.