Mahkemeden maaş promosyonları için emsal karar

İstanbul 12'nci Asliye Ticaret Mahkemesi ise, 'davacı bankanın anlaşmaya göre 700 personelin altına düşen güvenlik şirketine karşı anlaşmanın feshine sessiz kalarak kazanç sağlamaya devam etmesi ve anlaşmanın bitmesine 1 ay kala fesih için mahkemeye başvurmasından ötürü güven kurumu olmasına rağmen dürüstlük ilesine aykırı davrandığını' bildirerek, davayı reddetti. İstinaf mahkemesince de yerinde bulunan karar, Yargıtay tarafından onandı.