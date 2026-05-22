Mahkemenin kararı tepki çekti... Kadın doktora korkunç saldırıya 24 ay taksitle ceza!
İzmir Gaziemir'de acil serviste görevli doktor İrem S.'ye saldırıp saçlarını koparan iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, saldırgan Yağmur A.'ya hakaret, tehdit ve yaralama suçlarından verdiği toplam 137 bin 200 TL adli para cezasını 24 taksite böldü. Diğer sanık S.C.'nin cezası ise ertelendi.
Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından biri olan "sağlıkta şiddet" vakalarına İzmir'den bir yenisi daha eklendi. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli genç bir kadın hekime yönelik gerçekleştirilen acımasız saldırının yargı süreci tamamlandı. Ancak mahkemeden çıkan "taksitli" ve "ertelemeli" cezalar, sağlık camiasında ve kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
'Beyaz Kod' Sonrası Dehşet: Saçlarını Çekerek Kopardı
Olay 15 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi. İlk görev yeri olan acil serviste nöbetçi olan 2 yıllık hekim İrem S. (27), tahlil sonuçları bahanesiyle hastaneye gelen S.C. (23) ve Yağmur A. (21) ile tartışma yaşadı. Durumun gerginleşmesi üzerine doktorun 'beyaz kod' vererek güvenliği çağırmasıyla şahıslar hastaneden ayrıldı.
Fakat bir süre sonra geri dönen ikili, acil servis kapısında pusuya yattı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; sanıkların doktor İrem S.'ye saldırdığı, arbede sırasında Yağmur A.'nın genç doktorun saçlarını çekerek kopardığı ve yere düşürdüğü vahşet anları yer aldı. Araya giren hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtarılan doktorun şikayeti üzerine Yağmur A. tutuklanmış, S.C. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak ilk duruşmada tutuklu sanık Yağmur A. da tahliye edildi.
Mahkemeden Tartışılacak Karar: 137 Bin TL'ye 24 Ay Taksit İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanıkların cezalarını açıkladı.