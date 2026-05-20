Malatya depreminden yeni görüntüler: Kediler bir anda ortadan kayboldu!
Malatya'da bu sabah meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem anında sokak kedilerinin can havliyle etrafa kaçıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09.00 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden sokağa dökülen vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.
Kediler etrafa kaçıştı
Depremin yarattığı korku, kentin farklı noktalarındaki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Özellikle sokak hayvanlarının deprem dalgalarını saniyeler öncesinden hissederek verdikleri içgüdüsel tepkiler, dikkat çekti. Görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla birlikte çok sayıda kedinin panik halinde etrafa kaçıştığı görüldü. O korku dolu anlarda bir kedinin can havliyle hızla bir ağaca tırmanarak güvenli bir yer bulmaya çalışması dikkat çekti.
