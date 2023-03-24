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Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı.

Malatya'da 5 katlı bina çöktü - Resim: 1

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasar gördüğü belirlenip boşaltılan Koyunoğlu Mahallesi’ndeki 5 katlı Sezer Apartmanı, bugün öğleden sonra kendiliğinden yıkıldı. 

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Malatya'da 5 katlı bina çöktü - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

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Malatya'da 5 katlı bina çöktü - Resim: 3

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. (DHA)

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Malatya'da 5 katlı bina çöktü - Resim: 4
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