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Malatya'da tek katlı ev çöktü: Yaralılar var

Malatya'da etkili olan sağanak sonrası tek katlı kerpiç evde göçük meydana geldi. Mahsur kalan 3 kişi, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Malatya'da tek katlı ev çöktü: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası kerpiç evde göçük oldu. 

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Malatya'da tek katlı ev çöktü: Yaralılar var - Resim: 2

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 3 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. 

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Malatya'da tek katlı ev çöktü: Yaralılar var - Resim: 3

Kurtarılanlarda Perihan G., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kızı Hatice G. ile onun oğlu Hanifi K.'ye ayakta müdahale edildi.

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Malatya'da tek katlı ev çöktü: Yaralılar var - Resim: 4

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor. (DHA)

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