Malatya'da tek katlı ev çöktü: Yaralılar var
Malatya'da etkili olan sağanak sonrası tek katlı kerpiç evde göçük meydana geldi. Mahsur kalan 3 kişi, mahalleli tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası kerpiç evde göçük oldu.
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Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 3 kişi ekipler tarafından çıkarıldı.
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Kurtarılanlarda Perihan G., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kızı Hatice G. ile onun oğlu Hanifi K.'ye ayakta müdahale edildi.
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Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor. (DHA)
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