Malatya'daki kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi

İlçe merkezine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirten Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 2. Etap çalışmaları kapsamında yapımına başlanan 407 konutta yüzde 80’lik bir seviyeye ulaştığını söyledi. 407 konuttan 198'inin kurasının çekildiğini aktaran Başkan Ulutaş, teslimatın ise yaz aylarında gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini sunduklarını söyledi.



