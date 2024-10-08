Maliye boş evler için harekete geçti: 2025'te yeni vergi dönemi başlıyor
Son üç yıldır devam eden ev sahibi-kiracı ilişkisine yeni bir boyut eklenerek, 2025'te devreye girecek düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca elden kira alan ev sahipleri ve boş konutların gerçekten boş olup olmadığına yönelik inceleme yapılarak beyan dışı işlem yapan ev sahiplerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kira ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Buna göre, kira ödemelerini banka veya PTT üzerinden yapmayanlara ceza kesileceği açıklanırken, 2025 yılından itibaren kira sözleşmelerinin de e-Devlet üzerinden yapılacağı duyuruldu.
Kayıt dışı kiralama yöntemleri kullanan ev sahipleri, yeni düzenlemelerle birlikte kiracılarla karşı karşıya gelirken, birçok kiracı "kontrat yapalım" talebinde bulunmaya başladı.
Ancak bazı ev sahipleri, vergi ödemekten kaçınmak için kiraya zam yapma ya da evin boşaltılması yönünde baskı kuruyor. Bu durumun ardından bazı kiracılar, çözümü mahkemeye başvurmakta buluyor.
1,5 MİLYONUN YARISI İSTANBUL'DA!
Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla boş konut bulunduğu, bunların 750 bininin İstanbul’da yer aldığı belirtiliyor. Ancak birçok dairenin aslında boş olmadığı, kontrat yapılmadığı için resmi kayıtlarda boş göründüğü ifade ediliyor. Kayıt dışı kiralama yöntemleri nedeniyle bu dairelerin kiracıları olduğu halde boş olarak göründüğü vurgulanıyor.