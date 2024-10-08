Maliye boş evler için harekete geçti: 2025'te yeni vergi dönemi başlıyor

1,5 MİLYONUN YARISI İSTANBUL'DA!

Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla boş konut bulunduğu, bunların 750 bininin İstanbul’da yer aldığı belirtiliyor. Ancak birçok dairenin aslında boş olmadığı, kontrat yapılmadığı için resmi kayıtlarda boş göründüğü ifade ediliyor. Kayıt dışı kiralama yöntemleri nedeniyle bu dairelerin kiracıları olduğu halde boş olarak göründüğü vurgulanıyor.