Maliye ekipleri Kapalı Çarşı'da

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira, bunlar düşük rakamlar" açıklamasının ardından kuyumculara yönelik denetimler başladı. 9 büyükşehirde belirlenen 707 iş yerinde başlatılan denetimler kapsamında Kapalı Çarşı'da da denetim yapıldı. Denetime; vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personeli de katıldı.