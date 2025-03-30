Maltepe mitinginde gözaltı: Üzerlerinden polis kimlikleri ve silah çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Mart'ta Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında silahlı 2 şüphelinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, D.İ. (19) ve S.E. (25) adlı iki şüpheli yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında; 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.