Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi
Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.
Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.
Bugün tüm gözler İstanbul Maltepe'deki mitingde olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan etkinlik öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.
BU YOLLAR KAPALI
Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.