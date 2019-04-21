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  3. 21 Nisan 2019 14:24

Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.

Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.

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Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

Bugün tüm gözler İstanbul Maltepe'deki mitingde olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan etkinlik öncesi alandan fotoğraflar gelmeye başladı.

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Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

BU YOLLAR KAPALI

Maltepe Etkinlik Alanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan miting nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

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