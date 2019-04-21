Maltepe'de Ekrem İmamoğlu mitingi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan miting nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

