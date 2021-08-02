Manavgat'ı küle çeviren yangının haritası çıkarıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür söndürülemeyen yangınların 30 bin 632 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın günlerdir sürüyor. Yangınların etkilediği alanı belirlemek için Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak bir harita çıkarıldı.
30 bin 632 hektarlık alanda yangının etkili olduğu tespit edildi. Aktif yangınların görüntülendiği alanlarda yüzey sıcaklığının 95 dereceye ulaştığı görülürken, deniz suyu sıcaklığının 27 derece civarında olduğu görüldü.
GTÜ'den yapılan açıklamada, Harita Mühendisliği Bölümü'nün Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçede meydana gelen değişimlerin tespiti amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.
Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekibin, optik ve termal uydu verilerine dayalı olarak analizler yaptığı vurgulanan açıklamada, yangının etkilediği alanın, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldığı bildirildi.