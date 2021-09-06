Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda çalışmalar başladı

28 Temmuzda Manavgat'ın yanı sıra Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde etkili olan orman yangınlarında yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yanan ormanlık alanların bir an önce yeniden ağaçlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yanı sıra DSİ'ye ait iş makineleri de orman bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yanan alanları sürmek suretiyle dikime hazırlıyor.