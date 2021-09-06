Manavgat'ta yanan ormanlık alanlarda çalışmalar başladı
28 Temmuz`da başlayıp 10 gün devam eden ve 30 hektar ormanın yandığı Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında yanan alanlarda dikim hazırlıkları başladı.
Yangından en fazla zarar gören yerlerden bir tanesi olan Kalemler Mahallesinde Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye ait iş makineleri yanan bölgeleri iş makineleriyle sürüp dikime hazırlıyor.
Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü, yanan bölgelerin tamamının en kısa sürede ekime hazır hale getirileceğini söyledi.
Orman İşletme Müdürü Açıkbaş, yanan ormanlık alanlardaki ağaçların bir an önce kaldırılması için 2.5 milyon metreküp ağacın kesim ihalesinin en kısa sürede yapılacağını kaydetti.
28 Temmuzda Manavgat'ın yanı sıra Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde etkili olan orman yangınlarında yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Yanan ormanlık alanların bir an önce yeniden ağaçlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yanı sıra DSİ'ye ait iş makineleri de orman bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yanan alanları sürmek suretiyle dikime hazırlıyor.