Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek’e gözyaşlarıyla veda etti

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel veda konuşmasını gerçekleştirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan ve konuşmakta zorlanan Özel, yol arkadaşı Zeyrek’e şu sözlerle veda etti: “Ben 6 yaşından beri kürsüye çıkıp konuşuyorum, elimde mikrofon var. Herhalde şimdiye kadarki konuşmaların en zoru bu. ‘Abi bir daha anlatsana’ diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. ‘Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun’ diyordu. Deniz Baykal, 2009’da Belediye Başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa için bana aday ol dedi. Ben de dedim ki ‘o seçim çoktan gitti, geciktik. Alamayız Manisa’yı’ dedim. O da ‘alırsın’ dedi. ‘Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alalım’ dedim. Dedi ki; ‘sen alacaksın, bu seçimde değil ama Manisa Belediyesini sen alacaksın.’ Ben alamadım, Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa’dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlarmış. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına bir de Manisa’ya. Yunusemre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. “Ben kazanacağım abi orayı’ diyordu. Dedik ki; Şehzadeler’i de kazanacağız, Yunusemre’yi de sen Büyükşehir. Abi dedi ‘onun en üst katından İzmir görünüyormuş, bize vermezler orayı’ dedi. ‘Sen alırsın Ferdi’ dedim. ‘Senin dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz’ dedim.”