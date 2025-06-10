Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek’e gözyaşlarıyla veda etti
Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Başkan Zeyrek’i binlerce Manisalı dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı.
Geçirdiği elim elektrik kazası sonucu tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşama veda eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için ilk tören, Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi. Başkan Zeyrek’in ailesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları, Milletvekilleri, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü bürokratları, çalışanları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ile binlerce Manisalının katıldığı törende, Başkan Ferdi Zeyrek için dualar edildi, helallik alındı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Başkan Zeyrek’in özgeçmişini okudu. Başkan Zeyrek için veda konuşması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, “Ferdi Bey ile tanışmamız, seçimlerden sonra oldu. Kendisini burada tanıdım. Manisa’ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız, yaptığımız işin Manisa’ya bir katkısı faydası var mı önce buna bakalım derdi. Her bayramda tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son ziyaretinde de ‘İyice dinlenin. Ailenizle vakit geçirin çünkü dönüşte çok çalışacağız’ dedi. O, bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey, bize emanet ettiği bayrağı alıp daha yukarıya taşımak. Manisa’ya hak ettiği hizmetleri sunmak. Çok çalışmak” dedi.
Başkan Zeyrek’e eşi Nurcan Zeyrek de veda konuşması gerçekleştirdi. Gözyaşlarıyla kürsüye gelen Zeyrek, “O, Manisa sevdalısıydı. O, hepinizi çok seviyordu. O, çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katarak, yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi; ben belediye başkanı olacağım diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki; ‘Nurcan, dik dur! 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa’nın, bütün Türkiye’nin duaları bizimle. Allah, hepinizden razı olsun” diye konuştu.
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel veda konuşmasını gerçekleştirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan ve konuşmakta zorlanan Özel, yol arkadaşı Zeyrek’e şu sözlerle veda etti: “Ben 6 yaşından beri kürsüye çıkıp konuşuyorum, elimde mikrofon var. Herhalde şimdiye kadarki konuşmaların en zoru bu. ‘Abi bir daha anlatsana’ diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. ‘Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun’ diyordu. Deniz Baykal, 2009’da Belediye Başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince 40 gün kala Manisa için bana aday ol dedi. Ben de dedim ki ‘o seçim çoktan gitti, geciktik. Alamayız Manisa’yı’ dedim. O da ‘alırsın’ dedi. ‘Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alalım’ dedim. Dedi ki; ‘sen alacaksın, bu seçimde değil ama Manisa Belediyesini sen alacaksın.’ Ben alamadım, Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa’dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlarmış. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına bir de Manisa’ya. Yunusemre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. “Ben kazanacağım abi orayı’ diyordu. Dedik ki; Şehzadeler’i de kazanacağız, Yunusemre’yi de sen Büyükşehir. Abi dedi ‘onun en üst katından İzmir görünüyormuş, bize vermezler orayı’ dedi. ‘Sen alırsın Ferdi’ dedim. ‘Senin dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz’ dedim.”