Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek’e gözyaşlarıyla veda etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Başkan Zeyrek’in özgeçmişini okudu. Başkan Zeyrek için veda konuşması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, “Ferdi Bey ile tanışmamız, seçimlerden sonra oldu. Kendisini burada tanıdım. Manisa’ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu hissettim. Yaptığımız her işin, harcadığımız her paranın hesabını sorardı. Hiçbir şey boşa gitmemeli derdi. Her şeye Manisa için bakmalıyız, yaptığımız işin Manisa’ya bir katkısı faydası var mı önce buna bakalım derdi. Her bayramda tüm personeli gezer, tek tek bayramlaşırdı. Son ziyaretinde de ‘İyice dinlenin. Ailenizle vakit geçirin çünkü dönüşte çok çalışacağız’ dedi. O, bayrağı çok yukarı koydu. Bizim de bundan sonra yapacağımız şey, bize emanet ettiği bayrağı alıp daha yukarıya taşımak. Manisa’ya hak ettiği hizmetleri sunmak. Çok çalışmak” dedi.