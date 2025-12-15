Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37), son yolculuğuna uğurlandı. Törende gözyaşları içinde konuşan CHP lideri Özgür Özel, ''Bitmedi bu hikayeler. Bir yerde dursun artık. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin'' dedi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37) için Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bitmedi bu hikayeler. Bir yerde dursun artık. Yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar iki oy verdi birini Gülşah'a birini Ferdi'ye verdiler. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin" dedi.
Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık 2025 günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındı. Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek, solunum cihazına bağlanan Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Durbay için bugün Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li belediye başkanları, Durbay'ın annesi Fatma, babası Osman ve kardeşi Nevsale Dursay, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Durbay'ın anne, baba ve kardeşi ayakta durmakta zorlandı.
Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hepimiz için yine çok zor bir gün. Gerçekten hayata, siyasete atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da bu kadarını göze almıyorsunuz. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşim Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçip buraya geldik" dedi.