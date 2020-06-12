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  3. 12 Haziran 2020 09:05

Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çam ormanın bulunduğu bölge ile zeytinlik ve bağlık alanlar zarar gördü.

Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

Turgutlu- Kemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkisindeki arazide, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

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Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı. Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. 

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Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. 

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Manisa'da orman yangını; 50 dönüm alan zarar gördü

Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.

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