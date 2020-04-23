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  3. 23 Nisan 2020 23:01

Manisa'daki törende öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, koronavirüs önlemleri alınarak yapıldı. Tören alanında yer alamayan çocukları, alana konulan 100 çift ayakkabı temsil etti.

Manisa'daki törende öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

Turgutlu'da TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleriyle kutlandı.

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Manisa'daki törende öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende, öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı.

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Manisa'daki törende öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdüssülem Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve kısıtlı sayıda protokol üyeleri katıldı.

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Manisa'daki törende öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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