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Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran Cumartesi günü başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen devam ederken, orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu - Resim: 1

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. 

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Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu - Resim: 2

3'üncü günde de yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 

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Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu - Resim: 3

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Valiliği koordinasyonunda birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile gönüllülerden oluşan ekiplerin gece boyunca büyük bir mücadele verdiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. 

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Manisa'da 3 gündür süren orman yangının nedeni belli oldu - Resim: 4

Öte yandan yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildi.

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