Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber
Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Şerife Ç., dere yatağında ölü bulundu.
Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Ç. için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatıldı. 8'inci gününde ekipler, arama çalışmalarını Beyazıt Mahallesi ve çevresinde yoğunlaştırdı.
Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda; iz takip köpeklerinin yönlendirmesi ile bugün saat 11.30 sıralarında Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkisinde Şerife Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı.
Arama alanını daraltan ekipler, bir süre sonra dere yatağında Ç.'nin cansız bedenine ulaştı.
Evine 4 kilometre mesafedeki dere yatağında ölü bulunan Ç.'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)