  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber

Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber

Manisa'nın Demirci ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Şerife Ç., dere yatağında ölü bulundu.

Kaynak: DHA
Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber - Resim: 1

Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Ç. için 2 Ocak'ta arama kurtarma çalışması başlatıldı. 8'inci gününde ekipler, arama çalışmalarını Beyazıt Mahallesi ve çevresinde yoğunlaştırdı. 

1 / 5
Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber - Resim: 2

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda; iz takip köpeklerinin yönlendirmesi ile bugün saat 11.30 sıralarında Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkisinde Şerife Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı. 

2 / 5
Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber - Resim: 3

Arama alanını daraltan ekipler, bir süre sonra dere yatağında Ç.'nin cansız bedenine ulaştı. 

3 / 5
Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber - Resim: 4

Evine 4 kilometre mesafedeki dere yatağında ölü bulunan Ç.'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

4 / 5