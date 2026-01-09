Manisa'da 7 gün önce kaybolan kadından acı haber

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda; iz takip köpeklerinin yönlendirmesi ile bugün saat 11.30 sıralarında Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkisinde Şerife Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastlandı.