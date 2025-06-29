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Manisa'da büyük yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi; 1 şüpheli gözaltında

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangında çalışmalar gece boyunca aralıksız bir şekilde karadan yürütülürken, hava desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA
Manisa'da büyük yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi; 1 şüpheli gözaltında - Resim: 1

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor.

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Manisa'da büyük yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi; 1 şüpheli gözaltında - Resim: 2

 Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

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Manisa'da büyük yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi; 1 şüpheli gözaltında - Resim: 3

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. 

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Manisa'da büyük yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi; 1 şüpheli gözaltında - Resim: 4

Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.

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