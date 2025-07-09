Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak yayılan yangın, Uşak sınırlarına ulaşırken çok sayıda ev tahliye edildi..
Kaynak: DHA / İHA
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı.
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İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.
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Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdurulurken karadan müdahale ise devam etti. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
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