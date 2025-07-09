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  4. Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı! Çok sayıda ev tahliye edildi!

Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak yayılan yangın, Uşak sınırlarına ulaşırken çok sayıda ev tahliye edildi..

Kaynak: DHA / İHA
Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı - Resim: 1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı - Resim: 2

Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı. 

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Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı - Resim: 3

İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi.

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Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı - Resim: 4

 Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdurulurken karadan müdahale ise devam etti. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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