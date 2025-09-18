  1. Anasayfa
  4. Manisa'da göçük faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)

