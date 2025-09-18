Manisa'da göçük faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 / 3
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
2 / 3
Olay, mahallede büyük üzüntüye neden olurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)
3 / 3